Son dakika haberi! Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in açıklamalarından satır başları;

Ülke futbolunda zorluklar var ama kolaylıkla üstesinden geliriz.

Geçen yıl beIN Sports'un yetkilileri sıkıntılarını Sayın Yıldırım Demirören'e anlattı. Türkiye birkaç yıldır önemli olayları yaşadı. bu sıkıntıların bu duruma çok büyük etkisi var. Biz göreve geldiğimizde 2018-2019 yılının son taksidi kalmıştı. 200 milyon TL'lik bir taksit vardı. Bizi kırmadılar ve bunu kulüplerimize dağıttık.

2 aya yakın 14 adet toplantı yaptık. Kulüpler Birliği'ne gittik onlara da anlattık. Geçen hafta son noktaya koyduk ve anlaşmayı imzaladık. Bugün de ilk ödemeyi yaptılar. Dolar bazında %10 civarında bir indirim yaptık. 16-17'sinde Süper Lig'imizin 2019-2020 sezonu başlayacak.

"KULÜPLERİMİZ ALT YAPININ ÖNEMİNİ GÖRDÜ"

En yaşlı 2. ligiz. Kulüplerimiz alt yapılarına önem vermeleri gerektiğini gördüler. Altyapıya ve gençlere yatırım yapmak zorunda kaldılar. Zaten birkaç takımımız bu yapılanmaya başladı.

"CEZALARDAN ÖDÜN VERMEYECEĞİZ"

Lisans yönetmeliğinde değişikliğe gittik. Lisans Kurulu'nu 7 kişiye çıkardık. Cezalar konusunda ödün vermeyeceğiz. Kulüpler bilançolarını bize verecekler, bunları inceleyeceğiz ve harcama limitlerini inceleyeceğiz. Sezon başına yetiştiremedik ama Ocak'taki ara transfere yetiştireceğiz. Kulüplerin harcama limitlerini Federasyon belirleyecek.

İzin vermediğimiz kulüp transfer yapsa bile futbolcu lisans alamayacak, ilerleyen zamanlarda puan silmeye kadar gidecek.

Bankalar Birliği ve biz kulüplerimizi mali disipline uymalarını sağlayacağız. Süper Lig'de yapılandırmaya ihtiyacı olan 8 takım var. 15-20 gün içerisinde lig başlamadan bu işin biteceğini düşünüyorum.



Yeni hedefimiz 2028 Avrupa futbol Şampiyonası'nı düzenlemek.

UEFA ile bir anlaşma yapacağız, Urfa'ya tesisler kuracağız. Orada çok göçmen olduğu için, UEFA ile birlikte anlaşma imzalayacağız.

"İSTANBUL, MİLLİ TAKIMIN 3 MAÇINA EV SAHİPLİĞİ YAPACAK"

Milli Takımımız önündeki 3 maçtan 9 puan alması lazım, sonra Fransa deplasmanı ve final olarak İzlanda maçı var. Şenol Güneş'in kampları ziyaret etmesi çok güzel bir olay, oyuncuların motivasyonunu artırıyor. 2020 ve 2022'ye gidebilirsek, sıralamada ilk 20'ye gireriz. İstanbul, Milli Takımın oynayacağı 3 maça evsahipliği yapacak.

Kulüp Lisans Kurulu tüm kurulların önüne geçecektir.

"VAR OLDUKÇA BAŞARILI OLDU"



VAR'ın başarısına dikkat çeken Özdemir, "VAR oldukça başarılı oldu. Bazı hatalarımız olmadı değil ama bu sezon çok daha iyi olacağına inanıyorum. VAR konuşmalarının açıklanmaması da doğrudur. Açıklamamasını UEFA da istiyor. VAR odasına olanlar hiç bir şekilde dışarı ile paylaşılmıyor ben bile gidip girmiyorum o odaya" şeklinde konuştu.