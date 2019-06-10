Ay-Yıldızlar son Dünya Kupası şampiyonu olan Fransa'yı 2-0'la geçerek grubunda liderliğe oturdu.

Galibiyet sonrası Akşam gazetesine açıklamalarda bulunan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, "Allah yardım etti ve çok güzel bir galibiyet oldu. İnşallah bunların devamı gelir. Çocuklarımızı da tebrik ediyorum. Dünya şampiyonu karşısında ancak bu kadar güzel futbol oynanır. Hiç pozisyon dahi vermeden maçı bitirdik" dedi.

"PRİMİ ARTIK KONUŞMAYACAĞIZ"



Fransa'nın dünyanın en iyisi olduğunu dile getiren Özdemir, "Toplam değeri 1 milyar euro. 4-5 yapabileceğimiz maçta 2-0 gibi net bir skorla yendik. Grupta gol yemedik. Oynadığımız 3 maçta 8 gol attık 9 puan aldık. Tesadüf bir galibiyet alde etmedik" dedi.

'Prim ne kadar olacak?' sorusuna ise Başkan Özdemir, "Prim konularını artık kamuoyu önünde konuşmama konusunda prensip kararı aldık" yanıtını verdi.