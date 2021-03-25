Norveç-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (2022 Dünya Kupası Elemeleri)

A Milli Futbol Takımı, Hollanda'yı 4-2 yenerek 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'ne üç puanla başladı.

Sevindiren galibiyetin ardırdan Türkiye gruptaki ikinci karşılaşmasını 27 Mart Cumartesi günü Norveç ile oynayacak.

NORVEÇ TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?



La Rosaleda Stadı'nda 27 Mart Cumartesi günü oynanacak Norveç-Türkiye karşılaşması, saat 20.00'de başlayacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak.



A Milli Takım, Norveç hükümetinin yeni tip coronavirüs (Covid-19) kararları nedeniyle, bu ülkeyle olan maçını İspanya'nın Malaga kentinde oynayacak.

Milli takım kafilesi, Norveç karşılaşması için 26 Mart Cuma günü İstanbul Havalimanı'ndan Türk Hava Yollarına (THY) ait uçakla Malaga'ya yolculuk edecek.

Teknik direktör Şenol Güneş ve aday kadrodan bir futbolcu, aynı gün TSİ 19.30'da La Rosaleda Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.