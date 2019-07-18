Galatasaray, TFF 1. Lig ekibi Bursaspor'un 24 yaşındaki kalecisi Okan Kocuk'u transfer etti.



Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamada, Okan Kocuk'la 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.



Açıklamada, Okan Kocuk'a 3 milyon lira imza parasının yanı sıra bu sezon için 2 milyon 500 bin, 2020-2021'de 2 milyon 750 bin, 2021-2022'de 3 milyon 250 bin, 2022-2023 sezonu için de 3 milyon 750 bin lira sabit transfer ücretinin verileceği kaydedildi.

