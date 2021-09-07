Olaylı Brezilya-Arjantin maçı mahkemeye taşınıyor

Tarihe geçen Brezilya - Arjantin maçı mahkemeye taşınıyor.



Brezilya emniyeti, maç için ülkeye giriş yaparken son 14 günde İngiltere'de bulunduklarını söylemeyen Arjantinli futbolcular Giovani Lo Celso, Cristian Romero, Emiliano Martínez ve Emiliano Buendia hakkında soruşturma başlattı.



Arjantin cephesi ise Brezilya'nın bu tutumuna karşı öfkeli.



Futbol Federasyonu yaptığı açıklamayla; cuma gününden beri Brezilya'da bulunan milli takım kafilesine 3 gün boyunca karantina talebi iletilmediğini duyurdu.



Futbolun patronu FIFA ise yarım kalan maç hakkında disiplin soruşturması açtı.



Brezilya'da yaşananları "utanç verici" olarak niteleyen FIFA, maçın sonucuna dair kararı soruşturma noktalanınca duyuracak.



KULÜPTEN HABERSİZ GİTMİŞLER



Maçın yarıda kalmasına sebep olan dört Arjantinli futbolcudan ikisinin başı kulüpleriyle dertte.



Premier League yönetiminin kırmızı listedeki ülkelere uyguladığı seyahat yasağına uymayan Giovani Lo Celso ve Cristian Romero, Tottenham'ı kızdırdı.



İngiliz kulübü, milli takıma habersiz giden iki Arjantinli hakkında soruşturma başlatacak.



Kariyerlerini Aston Villa'da sürdüren Emiliano Martínez ve Emiliano Buendia ise kulüpten aldıkları özel izinle milli takım kafilesine katıldı.



NE OLMUŞTU?



2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Brezilya ile Arjantin arasındaki karşılaşma, yeşil sahalarda daha önce eşi yaşanmayan bir olay nedeniyle ertelendi.



Brezilya Sağlık Gözetim Ajansı (ANVISA) görevlileri, Arjantinli bazı futbolcuların yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınına karşı alınan önlemlere uymadığı gerekçesiyle sahaya girdi.



ANVISA görevlileri, Arjantin milli takımında forma giyen ve İngiltere Premier Lig'de oynayan 4 oyuncunun, son 14 günde İngiltere'de bulunduğu için göç idaresi yeminli beyanına aksi hareket ettiği gerekçesiyle maçı durdurdu.



Görevlilerin sahaya girmesiyle, Arjantin Milli Takımı sahayı terk etti.

Karşılaşma, maçın hakemi Jesus Valenzuela'nın kararıyla ertelendi.

