Olcay Şahan: Fenerbahçe'yi destekliyorlar demektir

Trabzonsporlu futbolcu Olcay Şahan, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray'a 2-1 yenildikleri maçta sarı-kırmızılı taraftarlara sitem etti.



Karşılaşmadan sonra yayıncı kuruluşa açıklamada bulunan Olcay, Galatasaray taraftarının Trabzonspor aleyhine yaptığı tezahüratlara tepki göstererek, "Galatasaray taraftarını tebrik etmek istiyorum. 'Şikeci Trabzon' diye bağırabiliyorlarsa Fenerbahçe'yi destekliyorlardır. Bu güzel bir şey. 'Şikeci Trabzon' dediklerine göre Fenerbahçe'yi destekledikleri belli oluyor." ifadelerini kullandı.



Genç oyuncuların yaptığı hatalarla maçı kaybettiklerini vurgulayan Olcay, "Trabzonspor'un çok genç oyuncuları var. Bunun bedelini de bugün ödedik. Bu oyuncularımız tecrübe kazandı. Böyle büyük maçlarda takımda çok genç olursa sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Maalesef bugün böyle oldu. Son iki maçta 6 puan almıştık. Kazanıp üst kademeye tırmanmak istiyorduk. Üzgünüz." şeklinde konuştu.



