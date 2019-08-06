"FUTBOLCULUĞU OLAN, GERİDEN OYUN KURAN BİR STOPER"

Victor Ruiz, imza için İstanbul'a geliyor.

"Victor Ruiz, Abdullah Avcı'nın aradığı niteliklerde bir stoper. Özellikle arkadan oyun kurmak isteyen takımlardaki stoperlerin pas kalitesi çok önemlidir. Victor Ruiz, ayağı düzgün bir stoper. İyi pas dağıtabilen bir oyuncu. Sol ayağı iyi ve aynı zamanda pozisyon bilgisi ve sezgileri de olan bir oyuncu. Belki Türkiye'de çok sıkça tercih edilen ensesine basıp kafasını dirseğiyle çıkan sert, hamleli stoper değil ama her şeyden önce futbolculuğu iyi olan bir stoper. Stoper, 'Güçlü, hamleli ve sert olacak' diye algı vardır. Artık dünya değişiyor. Stoperlerin futbolculuk meziyetleri ve kesiciliğinin yanında topu oyuna sokma becerileri de çok önemli."

NİHAT ÖZDEMİR BU AKŞAM NTV'DE