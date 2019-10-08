Monaco’ya transfer olan Henry Onyekuru'nun eksikliği Galatasaray'da yoğun bir şekilde hissediliyor. Defansa yaptığı yardım, takımını hızlı atağa çıkartması ve attığı gollerle geçtiğimiz sezon şampiyonluğun mimarları arasında alan Onyekuru'nun yokluğunda kanat oyuncularından istenilen verim henüz alınamadı. Ryan Babel dışında hiçbir kanat oyuncusu gol katkısı veremedi.



Taraftarın sevgisini kazanan Nijeryalı yıldız, 14 gol 9 asistlik performansıyla takımın gol yükünü çekmişti. Bu sezon Monaco'ya transfer olan 22 yaşındaki futbolcu, Fransa'da ilk iki maçına ilk 11'de çıktıktan sonra yedek kulübesine çekildi. Son 3 lig maçında ise hiç süre alamadı.



Fotomaç gazetesinin haberine göre, forma bulamaması sebebiyle mutsuz olduğu belirtilen Onyekuru'nun devre arasında takımdan ayrılmak istediği, hatta bu düşüncesini Terim'e de açtığı öğrenildi.



NİJERYA BASINI DA YAZDI

Nijerya’da yayın yapan SCORE Nigeria adlı internet sitesi de okuyucularıyla paylaştığı haberinde hafta sonu Montpellier maçının da kadrosuna alınmayan Onyekuru'nun ocak ayında kiralık olarak Cimbom'a gelme ihtimalinin bulunduğunu yazdı.

Onyekuru geçen sezon kiralık olarak oynadığı Galatasaray'da 14 gol, 9 asistlik performansıyla şampiyonlukta önemli rol oynamıştı.

