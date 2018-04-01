Osmanlıspor ve Konyaspor puanları paylaştı

İki takımın da kontrollü bir oyun sergileyip, ani ataklarla gol aradığı maçta gol sesi

çıkmadı. Konuk ekip daha etkili bir görüntü sergilemesine karşın; taraflar istediği

sonucu skora yansıtamadı ve maç 0-0 sona erdi.



Bu sonucun ardından Osmanlıspor yenilgisizlik serisini 5 maça, puanını da 28'e çıkardı.

Ancak Başkent ekibi küme düşme hattının sadece bir puan üzerinde yer aldı.



Geçen hafta Kayserispor'u 2-0 yenerek ümitlenen Konyaspor ise puanını 25'e

çıkarmasına karşın küme düşme hattında kaldı.