Osmanlıspor ve Konyaspor puanları paylaştı
NtvsporSpor
Süper Lig'de küme düşme korkusu yaşayan iki ekibin mücadelesinde kazanan çıkmadı ve Osmanlıspor ile Atiker Konyaspor arasındaki maç 0-0 sona erdi.
İki takımın da kontrollü bir oyun sergileyip, ani ataklarla gol aradığı maçta gol sesi
çıkmadı. Konuk ekip daha etkili bir görüntü sergilemesine karşın; taraflar istediği
sonucu skora yansıtamadı ve maç 0-0 sona erdi.
Bu sonucun ardından Osmanlıspor yenilgisizlik serisini 5 maça, puanını da 28'e çıkardı.
Ancak Başkent ekibi küme düşme hattının sadece bir puan üzerinde yer aldı.
Geçen hafta Kayserispor'u 2-0 yenerek ümitlenen Konyaspor ise puanını 25'e
çıkarmasına karşın küme düşme hattında kaldı.