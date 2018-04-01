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Osmanlıspor ve Konyaspor puanları paylaştı

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Spor
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Süper Lig'de küme düşme korkusu yaşayan iki ekibin mücadelesinde kazanan çıkmadı ve Osmanlıspor ile Atiker Konyaspor arasındaki maç 0-0 sona erdi.

İki takımın da kontrollü bir oyun sergileyip, ani ataklarla gol aradığı maçta gol sesi
çıkmadı. Konuk ekip daha etkili bir görüntü sergilemesine karşın; taraflar istediği
sonucu skora yansıtamadı ve maç 0-0 sona erdi.

Bu sonucun ardından Osmanlıspor yenilgisizlik serisini 5 maça, puanını da 28'e çıkardı.
Ancak Başkent ekibi küme düşme hattının sadece bir puan üzerinde yer aldı.

Geçen hafta Kayserispor'u 2-0 yenerek ümitlenen Konyaspor ise puanını 25'e
çıkarmasına karşın küme düşme hattında kaldı. 

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