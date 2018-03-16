Osmanlıspor'dan farklı tarife!

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında ligin dibine demir atan Kardemir Karabükspor
ile düşme hattından kurtulmak isteyen Osmanlıspor karşı karşıya geldi.
Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda oynanan mücadeleyi Osmanlıspor rahat kazandı: 0-
4
İlk yarı Osmanlıspor, Serdar Gürler ve Mehmet Batdal'ın golleriyle 2-0 önde kapadı.
Konuk ekip ikinci yarıya da golle başladı. 47. dakikada sahneye çıkan Mehmet Batdal
farkı 3'e çıkaran golü kaydetti: 0-3 Maçta son sözü 90+2. dakikada Serdar Gürler
söyledi. Başarılı oyuncu attığı golle skoru belirledi: 0-4
Bu galibiyet sonrası Osmanlıspor puanını 27'ye çıkarırken son sıradaki Kardemir
Karabükspor 12 puanda kal