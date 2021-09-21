Ozan Tufan Watford formasıyla ilk maçına çıktı

İngiltere Premier Lig ekibi Watford'ın Fenerbahçe'den kiraladığı milli futbolcu Ozan Tufan, yeni takımıyla ilk kez sahaya çıktı.

Reuters - Anadolu Ajansı 21.09.2021 - 23:57

Ozan Tufan Watford formasıyla ilk maçına çıktı

İngiltere Lig Kupası'ndaki 3. tur mücadelesinde Watford, 2. lig (Championship) takımlarından Stoke City'yi ağırladı.

Stoke City, Powell'ın 25, Clucas'ın 80 ve Tymon'un 85. dakikadaki golleriyle maçı 3-1 kazandı ve son 16 takım arasına girdi. Watford'ın golünü 61. dakikada Fletcher kaydetti.

Watford'ın sezon başında satın alma opsiyonuyla kiraladığı Ozan, 90 dakika sahada kaldı.

Turnuvada ayrıca Manchester City, Wycombe Wanderers'ı 6-1, Liverpool da Norwich City'yi 3-0'lık skorla geçerek tur atladı.

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