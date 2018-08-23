Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında bu akşam Sırbistan'ın Partizan takımıyla karşı karşıya gelecek.



Karşılaşma TSİ 21.30'da başkent Belgrad'daki Partizan Stadı'ndaki oynanacak maçı TRT1'den yayınlanacak.



Mücadeleyi Slovak hakem Ivan Kruzliak yönetecek. Kruzliak'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Tomas Somolani ile Branislav Hancko gerçekleştirecek. Filip Glova ise dördüncü hakem olarak sahada yer alacak.



Siyah-beyazlı ekip, rakibini mağlup ederek İstanbul'daki karşılaşma için avantaj elde etmeye çalışacak.

Ülkemizi Avrupa’da başarıyla temsil eden Beşiktaş’ın bu akşam Partizan’la oynayacağı UEFA Avrupa Ligi Play-off 1. maçı saat 21.30’dan itibaren TRT 1’den canlı olarak yayınlanacaktır. pic.twitter.com/1noevHJiQP — TRT Spor (@trtspor) 23 Ağustos 2018

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL 11'İ





Tolga, Gökhan-Pepe-Vida-Adriano, Medel-Tolgay, Quaresma-Oğuzhan-Caner, Larin



Beşiktaş, playoff turuna kadar oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve bir yenilgiyle sahadan ayrıldı. UEFA Avrupa Ligi ikinci ön eleme turunda Faroe Adaları'ndan B36 Torshavn'ı 2-0 ve 6-0'lık skorlarla yenen siyah-beyazlı ekip, üçüncü ön eleme turuna yükseldi. Bu turun ilk maçında LASK Linz'i İstanbul'da 1-0 yenen Beşiktaş, Avusturya'daki mücadelede 2-1 yenilmesine rağmen adını playoff turuna yazdı.



PARTİZAN'IN YENİLGİSİ YOK



Beşiktaş'ın bu akşamki rakibi Partizan ise Avrupa Ligi'nde birinci ön eleme turundan itibaren yaptığı 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.



Birinci ön elemede Karadağ'dan Rudar Pljevlja'yı her iki maçta 3-0 yenerek ikinci ön eleme turuna yükselen Sırbistan temsilcisi, bu turda da Litvanya'nın Trakai ekibini ilk maçta 1-0 yendi. İkinci karşılaşmadan 1-1 beraberlikle ayrılan Partizan, üçüncü ön elemede Danimarka ekibi Nordsjaelland'ı 2-1 ve 3-2 yenerek adını playoff turuna yazdırdı.



NEGREDO KIRMIZI KART CEZALISI



Beşiktaş'ta kırmızı kart cezalısı Alvaro Negredo, bu akşamki karşılaşmada forma giyemeyecek.



Siyah-beyazlı takımın LASK Linz ile yaptığı karşılaşmanın 85. dakikasında sarı kart gören İspanyol futbolcu, 90. dakikada attığı golün ardından formasını çıkardığı için gördüğü ikinci sarının ardından kırmızı kartla takımını 10 kişi bırakmıştı.

Sakatlıkları bulunan Ryan Babel ve Jeremain Lens de Beşiktaş’ın Belgrad kafilesine alınmadı.



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