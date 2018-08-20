UEFA, Sırp ve Türk kulüplerinin eşleşmesini, ‘yüksek riskli’ olarak belirledi ve bu nedenle stadyumların misafir bölümleri için bilet satılmayacağını duyurdu.



Belgrad’da oynanacak ilk maç için biletler sadece kişisel belgeler ile satın alınabiliyor. Türk vatandaşı olan veya Beşiktaş taraftarı olduğu herhangi bir kanıtla tespit edilen kişilere bilet satışı

yapılmayacağı ifade edildi.



B92’de yer alan habere göre, iki takım arasında 23 Ağustos’ta Belgrad’da oynanacak mücadeleye de, 7 gün sonra İstanbul’da yapılacak karşılaşmaya da deplasman taraftarı alınmayacağı belirtildi.