Passolig'den önceki rakamlar ilk defa geçildi

Kayseri'de bir otelde basın mensuplarıyla buluşan Kazancı, burada yaptığı konuşmada, Passolig'in Nisan 2014'te sezonun bitimine 5 hafta kala devreye girdiğini anımsatarak, ilk sene ciddi sıkıntı yaşadıklarını kaydetti.



Ligdeki seyirci sayısının düşüşünün Passolig'e bağlanmasına hak verdiklerini dile getiren Kazancı, şöyle konuştu:



"Passolig öncesinde Süper Lig'de seyirci ortalaması 10 bin 500'dü, uygulamanın ertesi yılı 2014-2015 sezonunda seyirci sayısı 6 bin 500'e kadar indi. Bunu Passolig'e bağlamak doğru mudur? Çok doğrudur. Passolig burada bir numaralı etkendir, bunu inkar etmek doğru olmaz. Devletimizin çok ciddi stadyum yatırımları oldu. Son yıllarda neredeyse her yıl 3-5 stat açıldı. Ülkemizde birçok takımın stadyumu yeni. Passolig'in ilk başladığı dönemlerde bu statların bir çoğu açılmamıştı. Yeni statlar açıldıktan sonra her takımın seyirci sayısını yukarı çektiğini gördük. Yıllar ilerledikçe kart sayısı da çok ciddi sayılara ulaştı. Bugün 3 milyon 700 bin karta ulaştığımızı görüyoruz. Projede ilk aşamada 2024'e kadar 5 milyona ulaşırız derken daha şimdiden 3 milyon 700 bine ulaştık. Bunu revize ettik ve 7 milyon hedefini koyduk. Neredeyse her yıl 1 milyon kart satıldığını gördük. Sezon sonuna kadar 3 milyon 900 bini geçeceğini tahmin ediyorum."



EN ÇOK ARTIŞ KAYSERİSPOR'DA



Ceyhun Kazancı, Kayserispor'un Spor Toto Süper Lig'de seyirci ortalamasını en yüksek oranda artıran takım olduğunu aktararak, "Kayserispor, 11 bin 826 seyirci ortalamasıyla ligin 10 ekibini geride bıraktı. Süper Lig'deki seyirci ortalamasındaki artışta Kayserisporlu taraftarların da önemli etkisi bulunuyor." şeklinde görüş belirtti.



Taraftarların bu yıl maçlara daha fazla ilgi gösterdiğini vurgulayan Kazancı, "Bu sene seyirci sayısında müthiş artış var. Başta Kayserispor olmak üzere. Kayserispor geçtiğimiz yıla göre seyirci sayısını en çok artıran kulüp oldu. Yüzde 119'luk bir artış sağladı. Kayserispor 11 bin 826 seyirci ortalamasına oynuyor. 18 takımın 17'si seyirci sayısını yukarı çekti. Sadece Osmanlıspor'un seyirci kaybı var. Bu sezon maç başı seyirci ortalaması 12 bin 926'ya ulaştı ve Passolig uygulamasından önceki rakamları ilk defa bu yıl geçmiş olduk." değerlendirmesinde bulundu.



Kazancı, Passo Mobil uygulamasına da taraftarların ilgisinin gün geçtikçe arttığını dile getirerek, "Bu sezon başlattığımız uygulamada maçlara telefonla girişin oranları yüzde 15'e ulaştı. Her geçen gün yukarı doğru gidiyor. En çok 3 büyük İstanbul takımı taraftarı kullanıyor. Yüzde 18 ile de Fenerbahçe taraftarı bu uygulamayı en çok kullanan taraftar oldu." ifadelerini kullandı.