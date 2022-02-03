Pekin Kış Olimpiyatları'nda Türk bayrağını Ayşenur Duman ve Furkan Akar taşıyacak

2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'nın yarın yapılacak açılış töreninde Türk bayrağını milli sporcular Ayşenur Duman ile Furkan Akar taşıyacak.

Haberler - Anadolu Ajansı 03.02.2022 - 14:59

Pekin Kış Olimpiyatları'nda Türk bayrağını Ayşenur Duman ve Furkan Akar taşıyacak

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Türkiye Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 24. Pekin Kış Olimpiyat Oyunları yarın TSİ 15.00'te yapılacak açılış töreni ile start alacak.

Büyük bir görsel şölenin olacağı açılışta Türk kafilesinde bayrağı kayaklı koşu sporcusu Ayşenur Duman ile sürat patenci sporcusu Furkan Akar taşıyacak.

Milli sporcuların hazırlık çalışmalarını yerinde inceleyen Türkiye Kayak Federasyonu Başkanı Ali Oto, müsabakalar öncesinde antrenörlerden bilgi alırken, milli sporculara da başarılar diledi.

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