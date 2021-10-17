Pendikli Messi, Arjantinli Messi'nin rekorunu kırdı

Pendik'te yaşayan 12 yaşındaki Ahmet Emin Demirkıran, dünyaca ünlü futbolcu Lionel Messi'nin çocukken keşfedilmesini sağlayan tenis topunu 120 kez sektirme rekorunu geçerek, 123 kez sektirmeyi başardı.



Çevresindekilerin 'Yerli Messi' diye seslendiği Ahmet Emin, hayalinin bir gün Fenerbahçe Spor Kulübü'nde oynamak olduğunu belirtti. Tenis topuyla sektirmenin oldukça zor olduğunu ifade eden Ahmet Emin, Messi'nin tenis topunu sektirdiği videoyu izleyip etkilendikten sonra bu rekoru denemeye karar verdiğini anlattı. Ahmet Emin, tenis topunu birçok kez sektirmeyi denediğini, ilk etaplarda 30-40 kez sektirebildiğini, daha sonra da 123 kez tenis topunu sektirmeyi başararak dünyanın en iyi futbolcularından birisi olarak bilinen Lionel Messi'nin rekorunu kırmayı başardığını ifade etti.

"İLERİDE ÇOK BÜYÜK BİR FUTBOLCU OLMAK İSTİYORUM"



Sürekli antrenman yaptığını belirten Ahmet Emin, "İleride çok büyük bir futbolcu olmak istiyorum, bunun için de çalışıyorum. Örnek aldığım kişiler Messi, Mesut Özil ve Alex. Futbolla yatıp futbolla kalkıyorum, sürekli futbolu düşünüyorum. İnternette başka videolar yerine futbol videoları izliyorum. Top gördüğümde oynamazsam olmuyor" dedi.

12 yaşındaki Ahmet Emin Demirkıran'ın ağabeyi Nurullah Demirkıran ise olumlu tepkilerden memnun olduğunu, kardeşinin futbol becerilerine çok güvendiğini ve her fırsatta kardeşini halı saha maçlarına çağırdığını belirterek, "Zaten kendisini bildim bileli Ahmet Emin top oynuyor 4-5 yaşından beri. Evde tutamıyoruz, işi gücü top oynamak. Bu sene sınavı var, 8. sınıfta ama umurunda değil yine top oynamayı düşünüyor. Uyanıyor top, yatıyor top. Ne mahalleden toplayabiliyoruz ne halı sahalardan. Tenis videosunda da zaten Messi'nin rekorunu geçti. Top oynamada da çok yetenekli. İnşallah bir yerlere gelecek" diye konuştu.