Futbol heyecanının doyasıya yaşandığı Petrol Ofisi Sosyal Lig’de geride bıraktığımız sezonda adeta ödül yağmuru vardı. Sezon sonunda genel sıralamada ilk 3’te yer alan yarışmacılar Haziran ayında düzenlenecek Copa America’ya yerinden izlemeye Brezilya’ya gidecekler. 3 yarışmacıya Devler Ligi birincisi ünlü spor yazarı Mehmet Ayan da eşlik edecek.



Ayrıca Petrol Ofisi Sosyal Lig’de sezon boyunca 34 Samsung S9 cep telefonu; 3.400 kişiye de Petrol Ofisi’nden toplam 340 bin TL değerinde yakıt hediye edildi.



OYUN İÇİNDE OYUN: DEVLER LİGİ



Petrol Ofisi Sosyal Lig bu sezon yeniliklerle de ön plana çıktı. Sezonun ikinci yarısında duyurulan Devler Ligi özelliğiyle Türkiye’nin önde gelen spor yazarları birbirleriyle yarışıyor, bu rekabette galip geleni doğru tahmin eden kullanıcılar avantaj kazanıyorlar. Kullanıcıların Devler Ligi’nde seçtiği spor yazarı o haftayı lider kapattığında kullanıcı 3 genel klasman puanı değerinde Devler Ligi Rozeti ve 7.5 milyon Euro haftalık ek bütçenin sahibi oluyor.



Bağış Erten, Banu Yelkovan, Uğur Karakullukçu, Mehmet Ayan, Emek Ege, Ceyla Büyükuzun, Kaan Kural, Merve Toy ve Okay Karacan’dan oluşan ve 17 hafta boyunca muhteşem bir rekabete sahne olan Devler Ligi’nin lider tamamlayarak Copa America bileti kazanan spor yazarı ise Mehmet Ayan oldu.

TRANSFERE EK BÜTÇE POSİTİVE CARD’DAN



Petrol Ofisi Sosyal Lig kullanıcıları, her hafta kadrolarını kurarken Positive Card’ın avantajlarını kullanmaya devam ettiler. Petrol Ofisi Sosyal Lig hesaplarıyla Positive Card’larını eşleştiren kullanıcılar ekstra 10 milyon Euro bütçe kazanırken, Petrol Ofisi’nden yaptıkları her akaryakıt harcamasında da ek bütçenin sahibi oldular.



Petrol Ofisi Sosyal Lig’de heyecan, kısa bir yaz döneminin ardından gelecek sezon da kaldığı yerden devam edecek. İletişim çalışmalarının PromoQube tarafından yürütüldüğü Sosyal Lig, eklenecek birçok yeni özellikle birlikte önümüzdeki sezon da futbolseverlerin en büyük tutkularından biri olacak.