PFDK'dan Egemen Korkmaz'a 3 maç ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nca alınan kararlar şöyle:



"1- DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübünün, 11.05.2022 tarihinde oynanan DEMİR GRUP SİVASSPOR-AYTEMİZ ALANYASPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 32.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



2- YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübünün, 10.05.2022 tarihinde oynanan YUKATEL KAYSERİSPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 160.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içerisinde 2. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



Aynı müsabakada YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübünün, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,



3- TRABZONSPOR A.Ş. antrenörü EGEMEN KORKMAZ'ın, 10.05.2022 tarihinde oynanan YUKATEL KAYSERİSPOR-TRABZONSPOR A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, rakip takım taraftarına yönelik saldırısı nedeniyle FDT'nin 44/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 7.800.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir."