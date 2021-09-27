Porto – Liverpool UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta karşılaşması ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bu hafta Porto evinde Liverpool’u ağırlayacak.



Karşılaşma öncesi Liverpool 3 puanla birinci sırada bulunuyorken Porto 1 puanla üçüncü sırada.



Liverpool 40 milyon euro ödeyerek Leipzig’ten kadrosuna kattığı Konate dışında bu sezon transfer yapmadı.



Ev sahibi Porto ise Pepe, Wendell, Bruno Costa, Cardoso gibi isimlerle kadrosunu güçlendirdi ve toplam 24 milyon euro harcadı.



PORTO – LIVERPOOL UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KARŞILAŞMASI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?



Porto – Liverpool UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Hafta karşılaşması 28 Eylül Salı günü saat 22.00’de (TSİ) oynanacak. Müsabaka Exxen platformundan naklen yayımlanacak.



Liverpool’da genç oyuncu Harvey Elliot dışında sakat bulunmuyor.



Porto’da ise kaleci Marchesín dışında başka eksik bulunmuyor.



İŞTE MUHTEMEL 11’LER



PORTO: Diego Costa, Corona, Mbemba, Marcano, Wendell, Uribe, Vitinha, Fabio Vieira, Otávio, Díaz, Taremi



LIVERPOOL: Alisson, Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Chamberlain, Henderson, Salah, Mane, Firmino