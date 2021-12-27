Premier Lig'de corona virüs vakalarında rekor

İngiltere Premier Lig'de corona virüs vakalarında rekor kırıldı. Corona virüs nedeniyle şu ana kadar 15 maçın ertelendiği ligde son bir haftada 103 pozitif vaka tespit edildi.

Haberler - Anadolu Ajansı 27.12.2021 - 20:07

Premier Lig'de corona virüs vakalarında rekor

'deki yeni tip corona virüs (Covid-19) vakalarında son bir haftada 103 kişiyle rekor artış yaşandı.

Premier Lig'in internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 20-26 Aralık tarihlerinde uygulanan 15 bin 186 test sonucunda oyuncular ve teknik ekip üyelerinde 103 pozitif vaka tespit edildi.

Bu vaka sayısı, Covid-19 salgını başlangıcından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Premier Lig'de bu ay, corona virüs nedeniyle şu ana kadar 15 maç ertelendi.

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