PSG ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının yarı finalinde, Alman ekibi Leipzig ile Fransa'nın PSG takımı karşılaştı.



İlk defa son 4'e kalan Leipzig ile organizasyondaki en iyi derecesi olan yarı finale 1995'ten sonra bir kez daha çıkan PSG arasındaki maç, Portekiz'in başkenti Lizbon'daki Luz Stadı'nda oynandı.



Ceza sahasının sol köşesinden kullanılan serbest vuruşta, gelen topa iyi yükselen Marquinhos, PSG'yi 13. dakikada 1-0 öne geçirdi.



42. dakikada Leipzig kalecisi Gulacsi'nin baskı karşısında uzaklaştırmaya çalıştığı top kısa düştü. PSG atağına dönüşen pozisyonda Di Maria, Neymar'ın sağdan gelen pasa yaptığı dokunuşla kaleciyle karşı karşıya kaldı. Fırsatı gole çevirmekte zorlanmayan Di Maria, PSG'nin soyunma odasına 2-0 üstün gitmesini sağladı.



56. dakikda Bernat, Leipzigli Mukiele'nin ayağının kayması sonucu topu önünde bulan Di Maria'nın sol kanattan yaptığı ortada, meşin yuvarlağı kafa vuruşuyla ağlara gönderdi. PSG bu golle farkı 3'e çıkardı.



Kalan bölümde gol sesi çıkmadı ve maçı 3-0 kazanan PSG, tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi finaline yükseldi.



Paris ekibinin finaldeki rakibi, Olympique Lyon-Bayern Münih karşılaşmasının ardından belli olacak.



