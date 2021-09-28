PSG – Manchester City UEFA Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

PSG – Manchester City mücadelesi öncesi iki takım da liglerindeki son maçlarını kazandılar.



Hareketli bir transfer dönemi geçiren PSG kadrosunu Sergio Ramos, Lionel Messi, Wijnaldum, Donnaruma gibi sansasyonel isimlerle bonservis bedeli ödemeden güçlendirmişti.



Fransa temsilcisinin transferde en çok para harcadığı futbolcu Hakimi olmuştu. PSG, Hakimi’ye 60 milyon euro bonservis bedeli ödemişti



Manchester City ise en büyük transferini Aston Villa’dan 117.50 milyon euro karşılığında Jack Grealish’i alarak yapmıştı.



PARIS SAINT-GERMAIN – MANCHESTER CITY MÜCADELESİ HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?



Paris Saint-Germain – Manchester City mücadelesi 28 Eylül Salı günü saat 22:00 (TSİ) oynanacak. Mücadele Exxen platformundan naklen yayımlanacak



Mücadeleyi FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır yönetecek.



Paris Saint-Germain’de Sergio Ramos ve Lionel Messi sakatlıkları devam erderken durumları maç saatinde belli olacak. Gueye ise kart cezalısı.



Manchester City’de ise Mendy kadro dışıyken, Zinchenko ise sakatlığından dolayı forma giyemeyecek



İŞTE DEV MAÇIN MUHTEMEL 11’LERİ



PARIS SAINT-GERMAIN: Donnaruma, Hakimi, Kimpembe, Marquinhos, Juan Bernat, Paredes, Wijnaldum, Veratti, Di Maria, Neymar, Mbappe



MANCHESTER CITY: Ederson, Walker, Dias, Laporte, Cancelo, Rodri, İlkay Gündoğan, De Bruyne, Grealish, Sterling, Jesus

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