PSV-Galatasaray Şampiyonlar Ligi eleme maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Şifresiz yayınlanacak)

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan başlayan Galatasaray'ın serüveni başlıyor.



Galatasaray karşılaşma için salı günü Hollanda'ya gidecek.

Sarı kırmızılılar son antrenmanını maçın oyananacağı statta yapacak.



Fatih Terim saat 19.30'da bir futbolcusuyla basın toplantısına katılacak.

Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki PSV - Galatasaray maçı, çarşamba saat 22.00'de başlayacak.

PSV - Galatasaray maçının şifresiz yayınlanacağı açıklandı. Kritik mücadele TV8 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Galatasaray'da corona virüse yakalanan 2 futbolcu kafilede yer almayacak.

Rövanş karşılaşması ise bir hafta sonra, 28 temmuz çarşamba günü Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak.



GALATASARAY, ŞAMPİYONLAR LİGİNE NASIL GİDER?

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele edebilmesi için üç ön eleme turunu geçmesi gerekiyor.



2. ön eleme turunda PSV ile eşleşen sarı-kırmızılı ekip Hollandalı rakibini elemesi durumunda 3. ön eleme turunda mücadele edecek. Galatasaray bu turu da geçerse play-off turuna yükselecek ve oradan da istediği sonuçları alırsa gruplara katılmaya hak kazanacak.

GALATASARAY ELENİRSE NE OLACAK?

Galatasaray, PSV Eindhoven'a elenirse Avrupa macerası bitmeyecek. Bu durumda sarı-kırmızılı ekip Şampiyonlar Ligi'nden elense de Avrupa Ligi için mücadelesini sürdürecek.



Galatasaray, PSV'ye elenirse yoluna Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda devam edecek. Orada turu geçmesi durumunda ise play-off oynayacak ve play-off turunun ardından gruplara katılabilecek.



Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda da elenirse Avrupa'ya veda edecek.