Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlı taraftarları kulüplerine ve camialarına destek olmaya davet ederek sezonu şampiyon tamamlayacaklarına inandığını söyledi.



Bolu'nun Gerede ilçesindeki tesis açılışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Orman, teknik direktör Abdullah Avcı'nın gelişiyle uzun süredir uyguladıkları sistemde değişikliğe gittiklerini belirtti.



Orman, Süper Lig'in 3. haftasında 1-1 sona eren Çaykur Rizespor maçındaki futbolu beğendiğini aktararak, şu ifadeleri kullandı:



"Sekiz senedir oynadığımız oyun düzenini değiştiriyoruz. Abdullah hoca ile yeni bir sisteme geçiyoruz. Kolay olmayacağını söylemiştim. Her hafta üstüne koyarak geliyoruz. Çaykur Rizespor maçında taraflı tarafsız herkes Beşiktaş'ın iyi futbol oynadığını düşünüyor. Kötü oynayıp kazanmaktansa, ışık veren takım olmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Yeni transferlerin devreye girmesi ve sakatların geçmesiyle Beşiktaş bu sezon şampiyonluğun en büyük adayıdır. Taraftarlarımıza çok büyük görev düşüyor. Kulüplerinin, camialarının arkasında olsunlar. Burası Beşiktaş Kulübü, biz de Beşiktaş taraftarıyız. Beşiktaş'ın mutluluğu üzerine uğraşalım ve Beşiktaş'ı desteklemeye gayret gösterelim. İyi yolda gittiğimize, bu senenin Beşiktaş için hayırlı olacağına ve sezonu şampiyonlukla bitireceğimize inanıyorum. Zaman da inşallah bizi haklı gösterir."



Fikret Orman, transfer döneminin kendileri için iyi geçtiğini anlatarak, şunları kaydetti:



"Sezon başında söylediklerimizi uyguladık. TFF'nin lisans talimatı, kulüplerin mali disipline girmesini gerektiriyor. Beşiktaş ile alakalı yönetimin tek eleştirilebilecek noktanın finansal yapı olduğu konuşuluyor. Stadın önüne gelip finansla ilgili konuşuyorlar. Takımın yaş ortalamasını indireceğimizi, hedefi olmayan oyuncularla yolları ayıracağımızı ve takımın maliyetini aşağı çekeceğimizi açıklamıştık. Yaş ortalamamızı 4 yaş kadar azalttık. Takım maliyetini 20-25 milyon avro aşağı çektik. Genç ve hedefi ola futbolcuları aldık. İyi bir transfer dönemi geçirdiğimizi düşünüyorum. 7 futbolcu transfer ettik. Onun için de başarılı olduğunu düşünüyorum."



"FEDERASYONA VERDİĞİMİZ SÜRE BİTMİŞTİR"



Fikret Orman, Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) hakem kararlarının teknik direktörler ve yöneticiler tarafından kamuoyu önünde tartışılmasını önlemesi için verdikleri sürenin dolduğunu söyledi.



Orman, TFF Başkanı Nihat Özdemir ile iki gün önce telefonda görüştüğünü anlatarak, "Mevcut federasyon gelmeden önce kendilerini kamuoyu önünde ikaz ettim. Geldikten sonra da ifade ettim. İki gün önce de Sayın Federasyon Başkanı'nı aradım. Kamuoyu üzerinden demeçlerle başkanlar, yöneticiler ve teknik adamların hakemleri baskı altına alma ve yönlendirme çabalarının önüne geçmezlerse herkes konuşacak. Spor adamı olarak buna sahip çıkmaya çalışıyoruz ama bundan zarar görüyoruz. Bunları uygulamazlarsa bizim de konuşma sürecine başlayacağımızı söylemiştim. Bunu dün kendisine ilettim." diye konuştu.



Taraftarında kendilerinin kulüp çıkarlarını savunmadığı algısı oluştuğuna değinen siyah-beyazlı kulübün başkanı, "Biz her görüşmeyi kamuoyunun önünde mi yapıyoruz zannediyorsunuz. Her mevzuyu kamuoyuna anlatacak değiliz. Hakemler hocaların, başkanların ve yöneticilerin konuşmalarıyla yönlendirilecekse Türk futbolunu çok geriye götürür ve marka değerini düşürür. Bunları kendilerine ifade ettik. Hakemler hata yapıyorlar. Hep beraber bunu güzel bir lig haline getirmemiz lazım. Buna hizmet edecek tek kulüp Beşiktaş değil, herkes edecektir. TFF'ye verdiğimiz süre bitmiştir. Ya bu işi kendi yönetim kurullarında kanunlarla çözecekler ya da biz bu sisteme uyacağız." değerlendirmesinde bulundu.



ABOUBAKAR TRANSFERİ



Fikret Orman, eski oyuncuları Vincent Aboubakar'ın kronik sakatlık sorunu olduğunu ve futbolcunun Beşiktaş'a bakış açısı nedeniyle transferinin gerçekleşmediğini söyledi.



Kamerunlu golcü futbolcunun Portekiz'in Porto takımından yeniden kiralanmasının gündeme geldiğini anlatan Orman, şöyle devam etti:



"Aboubakar'ı Beşiktaş taraftarı çok sevdi. Bir duygusal bağ oluştu. Düşünmedik değil. Bir seneye yakın sakatlık sorunları vardı. Kendisinin de dizlerinde kronik sakatlığı mevcut. MR'larını istedik ama göndermedi. Porto'dan 2 milyon 900 bin avro gibi bir ücret alıyordu. Porto, '900 bin avrosunu biz öderiz.' dedi. Biz de 2 milyon avro ödemeyi kabul ettik. Aboubakar, 'Gelmek için 500 bin avro daha alırım.' dedi. Dizleriyle alakalı sakatlığı nüksetmesi durumunda ücret ödemeyeceğimizi söyledik. Onu da kabul etmedi. Taraftarımızla duygusal bağ var ama oyuncudan da duygusal bağ bekliyoruz. O şartlar altında, bu zihniyetle Beşiktaş'a gelmesinin doğru olmayacağını düşündük ve öyle karar verdik. Niyet ettik ama oluşan şartlar ve oyuncunun Beşiktaş'a bakışı bunu mümkün kılmadı."



"QUARESMA'NIN SÖYLEDİKLERİ YALAN"



Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, kendileriyle yollarını ayırdıktan sonra Kasımpaşa'ya transfer olan Portekizli Ricardo Quaresma'nın kendisiyle ilgili açıklamalarının yalan olduğunu ileri sürdü.



Quaresma ile görüşmelerin ikinci başkan Serdal Adalı üzerinden yürütüldüğünü ve kendisinin sürece dahil olmadığını vurgulayan Orman, şunları kaydetti:



"Quaresma ile ilgili bir görüşme yapmadım. Kendisi devre arası ikinci başkanımız Serdal Adalı'nın evine gitmiş. İstanbul'da karısının mutlu olmadığını ve ayrılmak istediğini, bir bonservis bedeli olmadan ayrılmak istediğini ifade etmiş. O ara herhalde Arabistan'dan teklifler vardı. Biz de kendisine yardımcı olacağımızı söyledik. Sonuçlanmayınca kalma kararı verdi. Ondan önce alacaklarıyla ilgili ihtarname göndermişti. Onu ödedik. Kalma kararından sonra da bir ihtarname gönderdi. Onu da ödedik. Lig bittikten sonra da bir daha yolladı. Beşiktaş'ta 7 sene oynayan bir futbolcunun alacağının kalmayacağını bilmesi ve Beşiktaş'ı toparlama arzusu içinde görmek en büyük arzumdu ama son süreçte onu görmedik. Kamp başlamadan 3 Temmuz'da Serdal Adalı başkan üzerinden kendisini kadroda düşünmediğimizi ve takım bulması gerektiğini ilettik. O da anladı ama takımla kampa alınması gerektiğini, böylece daha rahat kulüp bulacağını ifade etti. Biz de hak verdik. Riva ve Avusturya kampına aldık. Hocamıza vitrinde olması için oynatmasını da söyledim. Ancak hiçbir arayış içinde olmadı. Lig başlarken o bölgeye hamle yapmak istedik. Quaresma oynamadığı zaman sıkıntı yaratıyor. Biz de takımı sahiplenmesi, liderlik vasfı ve kulübü benimsemesini göremedim. Hareketleri, ihtarnameler gibi yaptıkları bizi o düşünceden uzaklaştırdı. Serdal başkan yine kendisini kadromuzda düşünmediğimizi söyledi. O da çıkıp 'Başkandan şu anda duyduğuma göre.' dedi. Bunların hepsi yalan. Kulüple duygusal bağı olmayanlarla profesyonelce götürmeye çalışıyoruz. Ricardo'nun kariyerinde en uzun süre oynadığı Beşiktaş'tan daha düzgün bir şekilde ayrılmasını beklerken kendisi beni hedef almış. Beşiktaş taraftarı bunun son gün olmadığını, 6 ay öncesinden onun talebiyle başlayan bir süreç olduğunu bilsin."