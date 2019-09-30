17. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 200 metre yarı finalinde mücadele eden milli sporcu Ramil Guliyev, finale yükseldi.
Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen şampiyonanın dördüncü gününde erkekler 200 metre yarı finalinde piste çıkan Ramil Guliyev, 20.16'lık derecesiyle serisinde 2 olarak finale çıktı.
Erkekler 200 metrede son dünya şampiyonu Ramil Guliyev, yarın saat 22.40'da finalde koşacak.
Ramil Guliyev finalde (Dünya Atletizm Şampiyonası)
Anadolu AjansıSpor
Dünya Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 200 metre yarı finalinde yarışan milli sporcu Ramil Guliyev, finale çıktı.
17. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 200 metre yarı finalinde mücadele eden milli sporcu Ramil Guliyev, finale yükseldi.