Randers - Galatasaray maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda?

İstanbul'da oynanan ve 1-1 sona eren ilk maçın rövanşında Galatasaray, İskoçya'da St. Johnstone'a konuk oldu. St. Johnstone Galatasaray maçı sarı kırmızılı temsilcimizin 4-2'lik galibiyetiyle tamamlandı, bu sonucun ardından Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Danimarka ekibi Randers'ın rakibi oldu. Peki, Galatasaray Randers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

16.08.2021 - 11:24 | Son Güncelleme : 16.08.2021 - 11:26

Randers - Galatasaray maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda?

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SON DAKİKA: Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna yükseldi

SON DAKİKA: Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna yükseldi

UEFA Avrupa Ligi play off turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Danimarka'nın Randers takımı ile karşı karşıya gelecek.

19 Ağustos Perşembe günü Cepheus Park Randers'da oynanacak Randers - Galatasaray maçı saat 20.00'de başlayacak.


Randers - Galatasaray maçının rövanşı ise 26 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da oynanacak.


RANDERS GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Randers - Galatasaray maçı Spor Smart kanalından şifreli yayınlanacak.

PEKİ, GALATASARAY'IN RAKİBİ RANDERS FC NASIL BİR TAKIM?

İŞTE RANDERS'İN BİLİNMEYENLERİ...

- 1898 yılında Randers Freja adıyla kuruldu. Girdiği ekonomik kriz sonrası ikinci lige düştü.

- 1 Ocak 2003 tarihinde de 5 kulüp, birleşerek Randers FC ismini aldı.

- Tarihinde 2 Danimarka Kupa şampiyonluğu bulunuyor.

- Maçlarını 12 bin kişilik Cepheus Park'da oynuyor.

- 2019'dan bu yana 46 yaşındaki Thomas Thomasberg tarafından çalıştırılıyor.

- Danimarka Ligi'ni geçen sezon 5. sırada tamamladı. Bu sezon ise 3 hafta sonunda 2 galibiyet, 1 beraberlikle lider durumda…

GALATASARAY, RANDERS MAÇI ÖNCESİ UEFA'YA YOLLADIĞI KADROYU GÜNCELLEDİ

Galatasaray Kulübü, Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda oynayacağı Randers maçlarının kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Sarı-kırmızılılarda, Ali Yavuz Kol, Yunus Akgün, Bartuğ Elmaz ve Emre Taşdemir dışarı alınırken, Emre Akbaba listeye dahil edildi.

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