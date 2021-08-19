Randers - Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı ve şifresiz yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi play off turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Danimarka'nın Randers takımı ile karşı karşıya gelecek.

19 Ağustos Perşembe (Bu akşam) günü Cepheus Park Randers'da oynanacak Randers - Galatasaray maçı saat 20.00'de başlayacak.

Randers - Galatasaray maçının rövanşı ise 26 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da oynanacak.



RANDERS GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?



Randers - Galatasaray maçı Star TV ekranında canlı ve şifresiz yayınlanacak.

PEKİ, GALATASARAY'IN RAKİBİ RANDERS FC NASIL BİR TAKIM?

İŞTE RANDERS'İN BİLİNMEYENLERİ...

- 1898 yılında Randers Freja adıyla kuruldu. Girdiği ekonomik kriz sonrası ikinci lige düştü.



- 1 Ocak 2003 tarihinde de 5 kulüp, birleşerek Randers FC ismini aldı.



- Tarihinde 2 Danimarka Kupa şampiyonluğu bulunuyor.



- Maçlarını 12 bin kişilik Cepheus Park'da oynuyor.



- 2019'dan bu yana 46 yaşındaki Thomas Thomasberg tarafından çalıştırılıyor.



- Danimarka Ligi'ni geçen sezon 5. sırada tamamladı. Bu sezon ise 3 hafta sonunda 2 galibiyet, 1 beraberlikle lider durumda…

GALATASARAY, RANDERS MAÇI ÖNCESİ UEFA'YA YOLLADIĞI KADROYU GÜNCELLEDİ

Galatasaray Kulübü, Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda oynayacağı Randers maçlarının kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Sarı-kırmızılılarda, Ali Yavuz Kol, Yunus Akgün, Bartuğ Elmaz ve Emre Taşdemir dışarı alınırken, Emre Akbaba listeye dahil edildi.

MARCAO, RANDERS MAÇI KADROSUNDA YOK

Galatasaray'ın stoperi Marcao, sarı kart cezası nedeniyle Randers ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi ön eleme mücadelesinin kadrosunda yer almadı.



Galatasaray'ın Randers maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:



Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Radamel Falcao, Mostafa Mohamed, İsmail Çipe, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Berkan Kutlu, Kaan Arslan, Christian Luyindama, Aytaç Kara, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Arda Turan, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Sacha Boey, Berk Balaban.