NBA'e 6 maçla devam edildi. Doğu Konferansı lideri Toronto Raptors, Dallas Mavericks'i 122-115 mağlup ederek üst üste 11, son 19 maçta ise 18. galibiyetini elde etti.
Karşılaşmada 29 sayı, 4 ribaunt, 6 asistle oynayan DeMar DeRozan, takımının galibiyetinde önemli rol oynarken, Jonas Valanciunas 21 sayı, 12 ribauntla "double double" yaptı.
Konuk takımda Harrison Barnes 27 sayı, 5 ribaunt, 3 asistle maçı tamamladı. Dennis Smith 19, J.J. Barea ise 18 sayı attı.
SİXERS EVİNDE KAZANDI
Doğu Konferansı takımlarının mücadelesinde Philadelphia 76ers, sahasında Brooklyn Nets'i 120-116 mağlup etti.
Ev sahibi ekipte Joel Embiid 24 sayı, 19 ribauntla, Ben Simmons 21 sayı, 12 asistle "double double" yaptı.
Karşılaşmada 24 dakika süre alan milli basketbolcu Ersan İlyasova, 9 sayı, 1 ribaunt ve 3 asistlik performans sergiledi.
Brooklyn Nets'te ise Rondae Hollis Jefferson 21 sayı, 10 ribaunt, DeMarre Carroll da 18 sayı, 11 ribauntla "double double" yapan diğer isimler oldu.
Raptors seriyi 11 maça çıkardı
Anadolu AjansıSpor
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Toronto Raptors, sahasında Dallas Mavericks'i 122-115 yendi.
NBA'e 6 maçla devam edildi. Doğu Konferansı lideri Toronto Raptors, Dallas Mavericks'i 122-115 mağlup ederek üst üste 11, son 19 maçta ise 18. galibiyetini elde etti.