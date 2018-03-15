RB Leipzig turladı (UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları)

İspanya ekibi Atletico Madrid, son 16 turunda 3-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova'ya konuk oldu. Atletico Madrid, 16. dakikada Angel Correa'nın attığı golle 1-0 öne geçti. Rakibine 20. dakikada Maciej Rybus'un kaydettiği golle karşılık veren Lokomotiv Moskova, 1-1'lik eşitliği sağladı ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci devrede etkili performans sergileyen konuk takım, 47. dakikada Saul Niguez, ilki penaltıdan olmak üzere 65 ve 70. dakikalarda Fernando Torres ile 85. dakikada Antoine Griezmann'ın golleriyle mücadeleden 5-1 galip ayrıldı.

Fransa ekibi Olympique Marsilya, İspanya'da konuk olduğu Athletic Bilbao'yu 38. dakikada penaltıdan Dimitri Payet ve 52. dakikada Lucas Ocampos'un golleriyle 2-1 yendi. Ev sahibi ekibin golünü 74. dakikada Inaki Williams attı. İlk maçı da 3-1 kazanan Marsilya, çeyrek finale çıktı.



İlk maçta 2-2 berabere kalan iki takımın mücadelesinde Ukrayna ekibi Dinamo Kiev, İtalya temsilcisi Lazio'yu ağırladı. Mücadeleden 23. dakikada Lucas Leiva ve 83. dakikada Stefan de Vrij'ın golleriyle 2-0 galip ayrılan Lazio, son 8 takım arasına kaldı.



Almanya temsilcisi Leipzig, 2-1 galip geldiği ilk maçın rövanşında, deplasmanda Rusya ekibi Zenit ile karşılaştı. Leipzig'in 22. dakikada Jean-Kevin Augustin ile öne geçtiği mücadele, Zenit'ten Sebastian Driussi'nin 45+1. dakikada attığı golle 1-1 berabere bitti. Leipzig, evinde aldığı galibiyetin avantajıyla çeyrek finale yükselmeyi başardı.



Portekiz ekibi Sporting Lizbon, son 16 turunda 2-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Çekya temsilcisi Viktoria Plzen'e konuk oldu. Ev sahibi takım, karşılaşmanın 6 ve 65. dakikalarında Marek Bakos'un attığı gollerle 2-0 üstünlük yakaladı. Sporting Lizbon, 90+2. dakikada Bas Dost'un kullandığı penaltı vuruşundan yararlanamadı ve normal süresi Viktoria Plzen'in 2-0 üstünlüğüyle sona eren mücadele uzatmalara gitti. Konuk takım, ilk uzatma devresinin 105+2. dakikasında Rodrigo Battaglia'nın bulduğu golle durumu 2-1 yaptı. Uzatma devrelerinin ardından 2-1 tamamlanan karşılaşmada Sporting Lizbon, ilk maçta elde ettiği 2-0'lık galibiyetin avantajıyla son 8 takım arasına kaldı.

Arsenal'e galibiyeti getiren golleri 39'da penaltıdan ve 86'da Danny Welbeck ile 71'de Granit Xhaka kaydetti. Milan'da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 35'te takımının tek golünü attı. Arsenal'da Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, 11'de başladığı maçın 79. dakikasında yerini Sead Kolasinac'a bıraktı. Hakan Çalhanoğlu da 70'te Giacomo Bonaventura ile değişti.



CSKA Moskova, 1-0 kaybettiği maçın rövanşında Lyon’u deplasmanda Golovin, Ahmed Musa ve Wernbloom’un golleriyle 3-2 yenerek tur atladı.



Gecenin sürpizi ise Salzburg'dan geldi. Borussia Dortmund'u deplasmanda 2-1 yenerek dikkatleri üzerine çeken Avusturya ekibi, evinde de Dortmund ile 0-0 berabere kaldı ve çeyrek finale yükseldi.



UEFA Avrupa Ligi çeyrek final kuraları bugün saat 15.00'te çekilecek.