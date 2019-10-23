UEFA Şampiyonlar Ligi 3.haftasında RB Leipzig Zenit karşılacak. Peki RB Leipzig Zenit maçı saat kaçta, ne zaman, hangi kanalda?



RB LEIPZIG ZENIT MAÇI HANGİ KANALDA?



RB Leipzig Zenit BeIN Sports 2 canlı yayınlanacak.



RB LEIPZIG ZENIT MAÇI SAAT KAÇTA, NEREDE?



FIFA kokartlı Türk hakem Ali Palabıyık'ın yöneteceği maç 23 Ekim Çarşamba günü yani bugün Almanya'da oynanacak.



Red Bull Arena Stadyumu'nda 19.55'te başlayacak maçın VAR hakemleri olarak Massimiliano Irrati ve Mete Kalkavan görev yapacak.



Ali Palabıyık'ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Serkan Olguncan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Halis Özkahya olacak.

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