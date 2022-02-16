RB Salzburg - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Salzburg, Bayern Münih'i ağırlayacak. Peki Salzburg - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Haberler - ntv.com.tr 16.02.2022 - 10:23 | Son Güncelleme : 16.02.2022 - 11:15

RB Salzburg - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Günün spor manşetleri (16 Şubat 2022)

Günün spor manşetleri (16 Şubat 2022)

Erick Pulgar, Galatasaray'a faydalı olacağına inanıyor:

Erick Pulgar, Galatasaray'a faydalı olacağına inanıyor:

UEFA son 16 turunda bugün Redbull Salzburg - Bayern Münih karşı karşıya gelecek.

Zorlu mücadele bugün (16 Şubat Çarşamba) TSİ 23.00'te başlayacak ve Exxen'den naklen yayınlanacak.

Red Bull Arena'da oynanacak Salzburg - Bayern Münih maçını İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.

SALZBURG - BAYERN MÜNİH MUHTEMEL 11'LER

Salzburg: Köhn, Nissen, Onguene, Solet, Ulmer, Camara, Susic, Seiwald, Aaronson, Okafor, Adeyemi

Bayern Münih: Ulreich, Pavard, Süle, Hernandez, Kimmich, Tolisso, Gnabry, Müller, Sane, Coman, Lewandowski

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