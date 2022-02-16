RB Salzburg - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Haberler - ntv.com.tr 16.02.2022 - 10:23 | Son Güncelleme : 16.02.2022 - 11:15
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda bugün Redbull Salzburg - Bayern Münih karşı karşıya gelecek.
Zorlu mücadele bugün (16 Şubat Çarşamba) TSİ 23.00'te başlayacak ve Exxen'den naklen yayınlanacak.
Red Bull Arena'da oynanacak Salzburg - Bayern Münih maçını İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.
SALZBURG - BAYERN MÜNİH MUHTEMEL 11'LER
Salzburg: Köhn, Nissen, Onguene, Solet, Ulmer, Camara, Susic, Seiwald, Aaronson, Okafor, Adeyemi
Bayern Münih: Ulreich, Pavard, Süle, Hernandez, Kimmich, Tolisso, Gnabry, Müller, Sane, Coman, Lewandowski