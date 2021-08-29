Real Betis: 0 - Real Madrid: 1 | Maç sonucu

İspanya Ligi'nde Real Madrid, Real Betis'i Dani Carvajal'ın golüyle 1-0 yendi, sezonun ikinci galibiyetini elde etti.

29.08.2021 - 11:54

Real Betis: 0 - Real Madrid: 1 | Maç sonucu

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Real Madrid, uzun süren sakatlığının ardından takıma dönen Dani Carvajal'in volesiyle Real betis'i 1-0 yendi; bu sezon ikinci galibiyetini elde etti.

Geçen Nisan ayındaki sakatlığı nedeniyle sezonun büyük bir bölümü ile Avrupa Şampiyonası'nı kaçıran Dani Carvajal, 61. dakikada Karim Benzema'nın 61. dakikada gole çevirdi.

Betis uzatmalarda eşitlik şansı yakalamasına karşın Martin Montoya'ya kaleci Thibaut Courtois gol izni vermedi.

Önceki maçlarda Alaves'i 4-1 yenen Real Madrid, Levante ile 3-3 berdabere kalırken; puanını 7'ye çıkardı ve maç fazlasıyla averajla liderliğe yükseldi.

Real Betis ise bu sezon ilk kez yenildi ve 2 puanda kaldı.

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