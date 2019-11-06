Real Madrid-Galatasaray (CANLI ANLATIM)

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta mücadelesinde Galatasaray deplasmanda İspanyol ekibi Real Madrid ile karşılaşıyor.

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UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta mücadelesinde Galatasaray deplasmanda İspanyol ekibi Real Madrid ile karşılaşıyor.

Real Madrid, karşılaşmanın 4. dakikasında Rodrygo'nun golüyle 1-0 öne geçti. 
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Santiago Bernabeu'da oynanan karşılaşmada takımların ilk 11'leri şöyle;

REAL MADRİD: Courtois, Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo, Casemiro, Valverde, Kroos, Hazard, Rodrygo, Benzema

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Marcao, Luyindama, Nagatomo, Nzonzi, Seri, Lemina, Feghouli, Babel, Andone.

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