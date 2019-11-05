Real Madrid’in Galatasaray maçı kadrosu belli oldu

İspanyol ekibinde sakatlıkları devam eden Marco Asensio, Nacho Fernandez, Gareth Bale ve James Rodriguez’in yanı sıra Vinicius Junior, Odriozola ve Mariano Diaz teknik direktör Zinedine Zidane tarafından maç kadrosuna dahil edilmedi.



Eflatun-beyazlı ekibin 19 kişilik Galatasaray maçı kadrosunda şu isimler yer alıyor:



Kaleci: Courtois, Areola, Altube



Defans: Carvajal, Militao, Sergio Ramos, Varane, Marcelo, Mendy



Orta saha: Kroos, Modric, Casemiro, Valverde, Isco



Forvet: Hazard, Jovic, Benzema, Lucas, Rodrygo