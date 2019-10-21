Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılı ekibin Real Madrid ile oynayacağı A Grubu 3. hafta maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Karşılaşmanın gruptaki en kritik maçlardan biri olarak göründüğünü dile getiren Terim şunları söyledi: "İspanyol basını Real Madrid'in grup dördüncüsü olmasına alışkın değil. Türkiye'de nasıl çalkantılar oluyorsa orada da oluyor. Ancak bizim için de çok önemli bir maç. Ben Zidane'ın tartışılır bir isim olmadığını düşünüyorum. Bunların büyük takımlarda yaşanılabilecek bir süreç olduğunu ve Zidane'ın bunların altından kalkabilecek bilgi birikimine ve tecrübeye sahip olduğunu düşünüyorum. Bizden sonra oynayacakları El Clasico'nun ertelenmesi de onlar için ekstra bir motivasyon sağlamıştır."

"ADAM VE ALAN MARKAJIMIZ EN ÜST SEVİYEDE OLMALI"

Real Madrid'i konfor alanının dışına itmeleri gerektiğini vurgulayan tecrübeli teknik direktör şu ifadeleri kullandı: "Real Madrid takımını mutlaka ama mutlaka konfor alanının dışına itmeliyiz. Adam ve alan markajımızın en üst seviyede olması gereken bir maç. Oyunun her yönünü çok iyi oynayabilen bir takım. Sezon başından bu yana kendi sıkıntılarımızı bu maçta yapmamamız gerekiyor. Bizim için büyük sıkıntı yaratabilir. Real Madrid'e dikkat etmeliyiz. Kenarları iyi kullanıyorlar, oyunun yönünü iyi çeviriyorlar."

"DAHA AŞAĞISIYLA DA OYNAMIYORUZ ZATEN"

"Böyle maçlarda oyuncularıma hep şunu söylerim. Real Madrid'le oynamak bir şanstır" diyen Terim şöyle devam etti: "Kurada ne kadar şanssızlık dense de onlarla oynamak, dünyanın bu maçı izleyecek olması bir şanstır. Kayıtsız şartsız konsantre olmaları, kendilerini ifade etmeleri gerek. Böyle maçlarda kaybetmek önemli değil. PSG maçında kaybettik ama taraftar takımı çağırdı. Galatasaray taraftarının son zamanlarda yapmadığı bir şey bu... Bu tür maçlar oynayarak kazanılır. Böyle maçlar her zaman gelmez, geldiğinde de iyi değerlendireceksin. Güncel değeri 1 milyar euro olan ikinci bir takımla oynuyoruz. Daha aşağısıyla da oynamıyoruz zaten."

