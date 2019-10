Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 3. haftasında yarın İspanya'nın Real Madrid takımıyla çok önemli bir maça çıkacaklarını ve sonucun gruptaki sıralama açısından kritik olacağını söyledi.



Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'nın da katılımıyla düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Terim, İspanyol basın mensuplarının geç kalmasından dolayı antrenmanı 15 dakika ertelediklerini belirterek, "İspanyol misafirlerimiz için antrenmanı 15 dakika erteledik. UEFA da bunu duysun. Trafiği de göz önüne alarak antrenmanın saatlerini değiştirmeye pek alışkın olmamamıza rağmen misafirperverlik örneği gösterdik." dedi.

Fatih Terim'in, "Madrid'de de bir şey olursa unutmasınlar" diyerek espri yapması gülüşmelere neden oldu.

Real Madrid'in grupta son sırada olmasının dünya spor kamuoyu tarafından beklenmediğini aktaran Terim, "Önemli bir maç. Grup sıralamasında en kritik maçlardan bir tanesi olarak görülüyor. İspanyol basını dahil tüm dünya grupta Real Madrid'in 4. sırada olmasına pek alışık değil. Adınız Real Madrid olunca tepkiler de doğal olarak büyüyor. Nasıl Türkiye'de en ufak şeyde bizimle ilgili çalkantılar oluyorsa orada da oluyor. Bizim için de çok önemli bir maç. Kazanmamız halinde ne olacağını, kaybetmemiz durumunda nasıl bir durumla karşılaşacağımızı biliyoruz" diye konuştu.

"ZİDANE İSMİNİN TARTIŞILIR BİR TARAFI YOK"



Real Madrid'in teknik direktörü Zinedine Zidane'ın geleceğinin tartışıldığının söylenmesi üzerine Fatih Terim, "Zidane isminin dünya futbolunda tartışılır bir tarafı olmadığını düşünüyorum. Tüm takımlarda zaman zaman böyle şeyler olabilir. Rakibimiz son Mallorca maçına kadar liderdi. 6-7 oyuncusunu dinlendirecek kadar kredisi vardı. Şu anda da ikinci durumda. Bunların büyük takımlarda yaşanılabilecek bir süreç olduğunu düşünüyorum. Zidane, bunların altından kalkabilecek bilgi, birikim ve tecrübeye sahip" ifadelerini kullandı.



Fatih Terim, Real Madrid'in 26 Ekim Cumartesi günü Camp Nou Stadı'nda Barcelona ile yapacağı maçın Katalonya'daki protestolar ve şiddet içeren eylemler nedeniyle ertelenmesiyle ilgili, "Bizden sonra El Clasico maçının ertelenmesi mental olarak onları rahatlatmıştır, onlara bir avantaj sağlamıştır." değerlendirmesinde bulundu.



"REAL MADRİD'İ MUTLAKA KONFOR ALANININ DIŞINA İTMELİYİZ"



Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, rakiplerini konfor alanının dışına itmeleri gerektiğini kaydetti.



Alan ve adam markajını iyi yapmaları gerektiğini aktaran Terim, "Real Madrid takımını mutlaka konfor alanının dışına itmeliyiz. Ne zaman oyunu kontrol edeceğiz, ne zaman topu rakibe bırakıp kaptığımızda geçiş hücumlarını değerlendireceğimizi iyi planladık. Alan ve adam markajımızın en üst seviyede olması gereken bir maç. Hücum üstünlüğü yüksek seviyede olan bir takımla oynayacağız. Hücumda oyunun her yönünü iyi oynayabilen bir takım. Top rakipteyken bazı savunma problemleri var. Bunları iyi değerlendirmeliyiz." şeklinde görüş belirtti.



Maç boyunca konsantrasyonla oynamaları gerektiğinin altını çizen Fatih Terim, sözlerini şöyle sürdürdü:



"90 dakika konsantrasyonumuzu bir saniye bile bırakmamamız lazım. Rakip 10 kişiyle bile oynadığında eğer o ciddiyette değilseniz neler olabileceğini görüyorsunuz. Real Madrid'e karşı bunu hiç yapamazsınız. Oyunun kontrolünü kendi elinde tutmaya çalışan bir takım. Her maç yüzde 55 ile 65 arasında topun kendisinde olmasını sağlayan bir ekip. Böyle bir takıma karşı bir saniye bile kendinizi oyunun dışında tutamazsınız. Sezon başından beri kendi sıkıntılarımızı bu maçta yapmamamız gerekiyor. Kolay top kaybı, merkezde kaybedilen toplar bizim için çok sıkıntı yaratabilir. Real Madrid'e dikkat etmeliyiz. Oyunu genişliğine oynamak isteyen bir ekip, yön değişimleri çok ani ve kenarları da iyi kullanıyorlar. Merkezi de her işi yapabilecek Benzema, dışarıdan gelecek Hazard ve genç oyuncu Vinicius ile tehlikeli bir takım. Başlangıçla beraber 90 dakikayı çok dikkatli ve iyi oynamalıyız."

"BU SEVİYELERDE BÖYLE MAÇLAR BİTMEZ AMA HER ZAMAN DA GELMEZ"



Fatih Terim, Real Madrid maçının oyuncularının vitrine çıkması için şans olduğunu aktararak, sözlerini şöyle tamamladı:



"Böyle maçlarda oyuncularıma hep bunun bir şans olduğunu söylerim. Real Madrid ile oynamak her ne kadar kurada şanssız olarak addedilse de şanstır. Oyuncularımızın kendini gösterme çabası veya bu mücadele içinde olması, tüm dünyanın bu maçı izlemesi onları bir podyuma çıkarıyor. Burada kayıtsız şartsız odaklanmaları ve kendilerini ifade etmeleri gerek. Real Madrid gibi takımlara mağlup olduğunuz zaman size kimse bir şey söylemez. Avantajdan kastım bu. Kısa bir süre önce Paris Saint-Germain ile oynadık. Maçtan sonra hatırladığım kadarıyla oyuncuları tribüne çağırdılar ki Galatasaray seyircisinin son zamanlarda pek yaptığı bir şey değil. Kazandığı maçlardan sonra bile... Demek ki oyunu ve isteği beğenmiş ki mağlup olmasına rağmen bir karşılık veriyor. Bunu oyuncunun iyi değerlendirmesi lazım. Kaybetmekten, hata yapmaktan korkmaması, oynaması gerek. Bu tip maçlar oynayarak kazanılır. Kaybettikten sonra sizin taraftarınız, 'Benim takımım kaybetse de ben onunla gurur duyuyorum. Çok hoşuma gitti. Çok keyifli bir maçtı.' demesi sizin kayıpta dahi kazanmanızı sağlamıştır. Bu maçlar gelir geçer. Real Madrid olur, Barcelona olur, PSG olur, Manchester olur... Bu seviyelerde bitmez böyle maçlar ama her zaman da gelmez. Geldiği zaman iyi değerlendireceksiniz."

"SAHAYI RAKİBİMİZE CEHENEME ÇEVİRECEKLERİNDEN ŞÜPHEMİZ YOK"

Galatasaray'ın takım kaptanı Fernando Muslera, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 3. haftasında yarın İspanya'nın Real Madrid takımıyla yapacakları maçtan taraftarlarının da desteğiyle iyi bir sonuçla ayrılmak istediklerini söyledi.



İspanyol bir gazetecinin Türk Telekom Stadı'nda oluşacak atmosferi "cehennem" olarak nitelendirerek nasıl bir taraftar beklediğini sorması üzerine Muslera, "Taraftarlarımızı arkamıza alıp o şekilde mücadele etmek bize ekstradan güç veriyor. Rakipler için de zor bir durum. Bu rakibiniz Real Madrid, Fenerbahçe veya Beşiktaş... İsim hiç önemli değil. Yarınki maç bizim için çok önemli. Böyle önemli maçlarda taraftarımız 90 dakika arkamızda oluyor. Yine o sahayı rakibimize cehenneme çevireceklerinden, o atmosferi oluşturacaklarından hiç şüphemiz yok" diye konuştu.



2013'teki eşleşmelerinde Real Madrid'i elemeye yaklaştıklarını aktaran Muslera, "Grubun en önemli maçlarından bir tanesi. Bunu 'yılın maçı' diye nitelendirmeyelim ama bizi çok önemli bir maç bekliyor. Taraftarımızın da bu maçı sabırsızlıkla beklemesi kadar doğal bir şey yok. 2013'te yine Real Madrid ile çok önemli bir mücadeleye çıktık. Onları eliyorduk. Oynadığımız oyun, attığımız goller ve taraftarın yarattığı atmosfer inanılmazdı. Bir daha aynı atmosferi oluşturacaklarından şüphem yok. Yılın maçı olmasa da yarın taraftarımızın desteğiyle çok önemli bir maça çıkacağız ve umarım en iyi sonuçla ayrılacağız" ifadelerini kullandı.



Fernando Muslera, Real Madrid ile sık karşılaştıklarının hatırlatılması üzerine, şunları kaydetti:



"Real Madrid ile bu kadar çok maç oynamamız, bir şeyleri iyi yaptığımızı, şampiyon takım olduğumuzu ve UEFA Şampiyonlar Ligi'ne alışık bir takım olduğumuzu gösteriyor. Bir kez daha Real Madrid'e karşı oynamak beni gururlandıracak. Kulüpler bazından bence en önemli turnuva Şampiyonlar Ligi. Bu turnuvada bir kez daha maça çıkmak, böyle büyük bir takıma karşı oynamak beni inanılmaz gururlandırıyor. Galatasaray da benim ikinci evim gibi oldu. Burada kendimi iyi hissediyorum. Çok önemli başarılara imza attım, 5 şampiyonluk yaşadım. Birçok Şampiyonlar Ligi maçı oynadık. Bir kere daha oynamak beni hem heyecanlandırıyor hem de mutlu ediyor."