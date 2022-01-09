Rize'de 4 gol, 2 kırmızı kart (Çaykur Rizespor-Beşiktaş maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Çaykur Rizespor ile Beşiktaş 2-2 berabere kaldı. Çaykur Rizespor'da Gökhan Gönül ve Beşiktaş'ta Montero kırmızı kart gördü.

Haberler - ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 09.01.2022 - 20:56 | Son Güncelleme : 09.01.2022 - 21:27

Rize'de 4 gol, 2 kırmızı kart (Çaykur Rizespor-Beşiktaş maç sonucu)

Toto 'de 20. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı. 

Çaykur Didi Stadı'nda oynanan karşılaşmada Çaykur Rizespor'un golleri 56 ve 68. dakikalarda Joel Pohjanpalo'dan gelirken, Beşiktaş'ın gollerini 25. dakikada penaltıdan Michy Batshuayi ve 60. dakikada Emirhan İlkhan kaydetti.  

Mücadelenin 86. dakikasında Ç. Rizespor'da Gökhan Gönül ve Beşiktaş'ta Montero, ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

17 YAŞINDAKİ EMİRHAN İLKHAN BEŞİKTAŞ TARİHİNE GEÇTİ

Beşiktaş forması ile 17 yaşında ilk Süper Lig maçına çıkan Emirhan İlkhan'ın ilk isabetli şutu gol oldu.

Opta'nın verilerine göre, Emirhan İlkhan (17 yaş 222 gün), Batuhan Karadeniz'den (Ekim 2008'de 17 yaş 165 gün) bu yana Süper Lig'de gol atan en genç Beşiktaş oyuncusu oldu.

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