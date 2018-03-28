Rockets hız kesmiyor

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Chicago Bulls'u 118-86 yenen Houston Rockets, galibiyet serisini 10 maça çıkardı.



NBA'e 8 maçla devam edildi. Ligin en yüksek galibiyet yüzdesine sahip Houston Rockets, seyircisi önünde oynadığı Chicago Bulls karşılaşmasını 118-86 kazandı. Tarihinin en iyi sezonunu geçiren Rockets, 61. galibiyetini aldı.



James Harden'ın dinlendirildiği Rockets'ta Eric Gordon 31 sayı, Trevor Ariza 21 sayı, 6 ribaunt, 4 top çalma ve Chris Paul 13 sayı, 10 asist, 4 top çalmayla oynadı.



Bulls'ta Lauri Markkanen 22, Denzel Valentine ve Sean Kilpatrick 12'şer sayı kaydetti.



LİLLARD'DAN 41 SAYI



Portland Trail Blazers, New Orleans Pelicans deplasmanından 107-103 galip ayrıldı.



Trail Blazers'ın all-star oyun kurucusu Damian Lillard, 41 sayı, 9 ribaunt, 6 asist ve 4 top çalmayla sahanın en etkili ismi oldu. Jusuf Nurkic 21 sayı, 10 ribaunt, Al-Faruk Aminu da 10 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptı.



Pelicans'ta Anthony Davis'in 36 sayı, 14 ribaunt, 6 blok ve Jrue Holiday'in 21 sayı, 11 ribaunt, 11 asistlik performansı galibiyete yetmedi.



WARRİORS YİNE KAYBETTİ



Indiana Pacers, all-star oyuncuları Stephen Curry, Kevin Durant, Klay Thompson ve Draymond Green'in yokluğunda zor günler geçiren Golden State Warriors'ı 92-81 yendi.



Misafir takım Pacers'ta Victor Oladipo 24 sayı, 6 ribaunt, 6 asist, Thaddeus Young 17 sayı, 10 ribaunt ve Bojan Bogdanovic 17 sayı üretti.



Son 9 maçında 6. yenilgisini yaşayan son şampiyon Warriors'ta Nick Young 12, Quinn Cook ve Andre Iguodala 11'er sayı attı.

