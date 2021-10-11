Ronaldo rekor kırmaya devam ediyor

Portekiz ve Katar milli takımları hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Portekiz'in 3-0 kazandığı karşılaşmaya Cristiano Ronaldo damga vurdu.

Portekiz ve dünya futbolunun yaşayan efsanesi yeni bir rekora imza attı. Katar maçına ilk 11'de başlayan Ronaldo, 181. kez milli formayı giyerek bu alanda lider oldu.

Portekizli yıldız İspanyol oyuncu Sergio Ramos'un sahibi olduğu rekoru geride bıraktı.

Avrupa'da en çok milli takım forması giyen oyuncuların sıralaması;



Cristiano Ronaldo - Portekiz: 181 maç



Sergio Ramos - İspanya: 180 maç



Gianluigi Buffon - İtalya: 176 maç



Vitalijs Astafjevs - Litvanya: 167 maç



Iker Casillas - İspanya: 167 maç

SON 11 MAÇTA 10 GOL



Ronaldo, bu sezon kulüp ve milli takım formalarıyla 9 maçta 8 gol atarken 2021 yılında da Portekiz'de 11 maçta 10 gol kaydetmeyi başardı.

REKORUNU GELİŞTİRDİ

Milli takımlarda en çok gol atan youncu konumunda bulunan Ronaldo, karşılaşmanın 37. dakikasında attığı golle rekorunu geliştirdi. Ronaldo gol sayısını 112'ye çıkardı.