Rosier, Beşiktaş için İstanbul'a geliyor

Beşiktaş’ın anlaşmaya vardığı Valentin Rosier, yarın İstanbul’da olacak.



Fransız futbolcu, gelecek sezonda da siyah-beyazlı takımda kiralık olarak forma giyecek. 24 yaşındaki sağ bek, sağlık kontrollerinin ardından Beşiktaş ile resmi sözleşmeyi imzalayacak.



Beşiktaş ile Sporting arasında yapılan anlaşmaya göre; Fransız oyuncu gelecek sezon zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralık olarak forma giyecek.



Siyah-beyazlılar sezon sonunda Portekiz ekibine 4.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.



Geçen sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Valentin Rosier; 37 maçta 3 gol, 7 asistlik performans sergiledi.



24 yaşındaki sağ bek, Beşiktaş'ın kazandığı lig ve kupa şampiyonluklarında önemli pay sahibiydi.