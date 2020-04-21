Rusya'da 22 yaşındaki futbolcu antrenman sırasında hayatını kaybetti

Lokomotiv Moskova'nın rezerv takımında oynayan 22 yaşındaki Samokhvalov, antrenman sırasında yaşamını yitirdi.

Anadolu Ajansı 21.04.2020 - 00:06

Innokentiy Samokhvalov.jpg


ANKARA (AA) - Rus ekibi Lokomotiv Moskova'nın rezerv takımı Kazanka'da forma giyen 22 yaşındaki Innokentiy Samokhvalov, hayatını kaybetti.

Lokomotiv Moskova'dan yapılan açıklamada, Samokhvalov'un antrenman sırasında rahatsızlanarak yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada Samokhvalov'un ölüm nedeniyle ilgili bilgi verilmezken, Rus basınındaki haberlerde futbolcunun kalbiyle ilgili sağlık sorunu yaşadığı ifade edildi.

Lokomotiv Moskovalı oyuncuların yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle karantinada olduğu, Rus futbolcunun tesislerde bireysel antrenman yaptığı kaydedildi.

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...