Sezon sonunda taraftarların antrenman tesislerini basarak gerçekleştirdiği saldırıda başından yaralanan Hollandalı golcü, kulübü Sporting Lizbon ile sözleşmesini feshetti.Sporting Lizbon'da sezonun sona ermesiyle birlikte patlak veren krizin ardından ayrılıklar devam ediyor.
Son iki hafta yaşadığı puan kayıplarıyla Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkını ezeli rakibi Benfica'ya kaptıran Lizbon ekibinde, taraftarlar antrenman tesislerini basarak futbolculara saldırmış, ardından teknik direktör Jorge Jesus başta olmak üzere bazı futbolcular takımdan ayrılmaya karar vermişti.
William Carvalho, Gelson Martins ve Bruno Fernandes'in ardından kulüple kontratını fesheden son isim Bas Dost oldu. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, Hollandalı golcünün 2022 yılına kadar sürmesi öngörülen sözleşmesinin feshedildiği duyuruldu.
İki sene önce Wolfsburg'dan 12 milyon euro karşılığında Sporting Lizbon'a transfer olan Bas Dost, geçtiğimiz sezon 49 maçta 34 gole imza atmıştı. 29 yaşındaki futbolcu, taraftarların saldırısında başından yaralanmıştı.
EMRE MOR'DAN TRANSFER AÇIKLAMASI