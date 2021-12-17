Sadettin Saran'dan Fenerbahçe için başkanlık açıklaması

İş insanı Saadettin Saran, Fenerbahçe başkanlığına aday olacağını açıkladı. Saran, açıklamayı İTÜ Bilişim Teknolojileri Zirvesi'nde yaptı.

Fanatik'te yer alan habere göre Saran, "Bir sonraki kongrede aday olacağım. Fenerbahçe, şu anda fark yaratabileceğimiz bir yer" dedi.

Saran daha önceden yaptığı açıklamalarında Ali Koç'a karşı aday olmayacağını söylemişti.

BAŞKANLIK SEÇİMLERİ NE ZAMAN?



FIFA başkanlık seçim sistemine göre; spor kulüpleri erken seçim olmadığı müddetçe 4 yılda bir kez başkanlık seçimi yapılıyor.

Son başkan Ali Koç 26 Haziran 2021'de tek aday olarak seçilmişti. Buna göre Fenerbahçe'nin bir sonraki başkanlık seçimi 2025 yılında yapılacak.

SAADETTİN SARAN KİMDİR?



1964 yılında Amerika'da doğan Saadettin Saran, burada makine mühendisliği eğitimi aldı.



Türkiye'de Kültür ve Turizm Bakanlığın’da işe başlayan Saran, daha sonra 1990 yılında Saran Holding’i kurarak dünyaca ünlü birçok markanın temsilciliğini üstlendi.

Toplam 3 bin 500'den fazla çalışanı olan Saran Holding, başta medya olmak üzere havacılık, yayıncılık, internet yayıncılığı, savunma ve turizm sektörlerinde toplam 33 şirketi bulunuyor.



Saran, bir dönem Almanya’nın köklü takımlarından Borussia Dortmund’un hissedarı da olmuştu. Ünlü iş adamı İngilizce ile birlikte İspanyolca ve orta düzeyde Almanca da bilmektedir.



