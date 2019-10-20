Patika koşusunun elit atletleri ile UNESCO dünya mirası listesinde yer alan Kapadokya’nın tarihi ve doğal güzelliklerini buluşturan Salomon Cappadocia Ultra-Trail, her yıl olduğu gibi 2019 yılında da sporculara sunduğu üst düzey yarış deneyimi ile birlikte sona erdi.



Sporcuların herhangi bir sağlık veya güvenlik sorunu yaşamadan tamamladığı Salomon Cappadocia Ultra-Trail, eşsiz parkuru sayesinde atletlerden büyük övgü de aldı.



119 kilometrelik uzun parkuru erkeklerde Yannick Noel, kadınlarda Lou Clifton birinci tamamlarken 63 kilometrelik orta parkurun erkekler birincisi İrem Can Ayaz, kadınlar birincisi ise Manuela Soccol oldu.



63 km 1.'si İrem Can Ayaz (Ortada)

Salcano Kapadokya Çocuk Koşusu’nda minikler yeteneklerini sergiledi



Üç parkurda genel klasman ve yaş gruplarında dereceye giren atletler ödüllerini Salomon Cappadocia Ultra-Trail Fuar ve Etkinlik Alanı’nda düzenlenen Ödül Töreni’nde alırken kapanış gününün en eğlenceli etkinliklerinden biri de Salcano Kapadokya Çocuk Koşusu oldu.



Rehber koşucular ile birlikte parkurda koşan minikler, hem sporla tanıştı hem de yaşıtları ile birlikte keyifli dakikalar yaşadılar.

Salomon Cappadocia Ultra-Trail’de kategorilerinde ilk üçe giren sporcular şu şekilde sıralandı:







Salomon Cappadocia Ultra-Trail (CUT – 119 km) Erkekler İlk 3:







1. Yannick Noel – 11.12.07 (Fransa)



2. Stijn Van Lokeren – 11.32.21 (Belçika)



3. Juan Jose Larrotcha – 12.17.07 (İspanya)







Salomon Cappadocia Ultra-Trail Kadınlar İlk 3:







1. Lou Clifton – 12.41.32 saniye (Avustralya)



2. Teresa Nimes Perez – 13.25.13 (İspanya)



3. Giulia Vinco – 14.18.17 (İtalya)







Salomon Cappadocia Medium-Trail (CMT – 63 km) Erkekler İlk 3:







1. İrem Can Ayaz – 05.50.46 (Türkiye)



2. Özgür Özdoğan – 05.59.55 (Türkiye)



3. Mikhail Nikonov – 06.08.05 (Rusya)







Salomon Cappadocia Medium-Trail (CMT – 63 km) Kadınlar İlk 3:







1. Manuela Soccol – 06.11.46 (Belçika)



2. Jo Meek – 06.22.44 (İngiltere)



3. Eve Bugler – 06.27.39 (İngiltere)







Salomon Cappadocia Short-Trail (CST – 38 km) Erkekler İlk 3:







1. Serhii Popov – 02.51.40 (Ukrayna)



2. Ahmet Arslan – 02.53.51 (Türkiye)



3. Thabang Madiba – 03.01.56 (Güney Afrika)







Salomon Cappadocia Short-Trail (CST – 38 km) Kadınlar İlk 3:







1. Olha Havlytska – 03.43.30 (Ukrayna)



2. Sofiya Porokhnavets – 03.53.49 (Ukrayna)



3. Aysel Aydın – 03.54.14 (Türkiye)