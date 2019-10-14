Salomon Cappadocia Ultra-Trail’de (CUT) sporcular 119 kilometrelik parkurda toplam 3.730 metreden fazla tırmanışı deneyimleyecekler. Ürgüp şehir merkezinde başlayıp aynı noktada sona erecek parkuru 24 saat içerisinde tamamlayan sporcuların dereceleri geçerli olacak.



07:00’de sabahın ilk ışıklarında yüzlerce balon eşliğinde Ürgüp’ten start alacak Salomon Cappadocia Ultra- Trail’de 119 km’lik uzun parkura katılan 445 sporcu; Ortahisar, İbrahimpaşa, Göreme, Uçhisar, Çavuşin, Akdağ, Ürgüp, Mustafapaşa, Damsa Barajı, Taşkınpaşa, Karlık ve Taşocağı’ndan geçip Ürgüp’te yarışı tamamlayacaklar.

Orta parkur olan Cappadocia Medium Trail’de (CMT) ise sporcular için zaman limiti 12 saat 30 dakika olacak. Doğal hisarların, peri bacalarının ve araziye hakim yüksek tepelerin koşuculara eşlik edeceği 63 kilometrelik parkur boyunca sporcular Kapadokya’nın kalbini koşarak görecekler. Orta parkurun toplam tırmanışı ise 2.030 metreden fazla olacak.

Sabah 07:00’de Salomon Cappadocia Ultra-Trail (CUT) ile birlikte Ürgüp’ten start alacak Cappadocia Medium Trail’e (CMT) katılacak 750 sporcu; Ürgüp’ten Ortahisar’a, İbrahimpaşa’dan Göreme’ye, Uçhisar’dan Kızılçukur Vadisi’ne, Çavuşin’den Akdağ’a tarihi mirasın içinde koşarak Ürgüp’e, finişe varacak.

Ortahisar, İbrahimpaşa ve Göreme’den geçen, Göreme Milli Parkı’nın en güzel patikalarını da içeren 38 kilometrelik Cappadocia Short Trail (CST)’de ise sporcular 1.120 metreden fazla tırmanış kat edecek ve parkuru 7 saat içerisinde tamamlamaları halinde dereceleri geçerli olacak. Sabah 10:00’da başlayacak Cappadocia Short Trail (CST)’e katılacak 1455 sporcu; Ürgüp’ten İbrahimpaşa’ya, Göreme’den Ürgüp’e kısa parkuru tamamlayacak.



Orta parkur ve kısa parkurun start ve finiş noktaları da uzun parkurda olduğu gibi Ürgüp şehir merkezi olacak.