Salomon Cappadocia Ultra-Trail 2019’a geç kayıt döneminde kayıt olan atletlerden toplanan kayıt bedelleri, Türkiye Atletizm Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı’nın (TAV) başlattığı “Cüneyt E. Koryürek – Genç Atletlere Destek Projesi”ne aktarılacak.



Ülkemizi uluslararası organizasyonlarda temsil eden genç atletlere destek olunacak



Bugüne kadar ülkemizi uluslararası organizasyonlarda başarıyla temsil eden genç atletlerin yer aldığı destek projesi kapsamında pek çok atlete 1 yıl boyunca aylık beslenme desteği verilmişti.



Salomon Cappadocia Ultra-Trail’de toplanan geç kayıt ücretleri de Türkiye Atletizm Vakfı’nın destek projesi kapsamında yeni atletlere aylık beslenme desteği verilmesi için kullanılacak.



119 kilometrelik Salomon Cappadocia Ultra-Trail (CMT), 63 kilometrelik Salomon Cappadocia Medium Trail (CMT) ve 38 kilometrelik Salomon Cappadocia Short Trail (CST) olmak üzere üç farklı parkurda düzenlenecek organizasyonda start saatleri ise şu şekilde olacak:



19 Ekim 2019, 07.00: Salomon Cappadocia Ultra-Trail Startı

19 Ekim 2019, 07.00: Salomon Cappadocia Medium Trail Startı

19 Ekim 2019, 10.00: Salomon Cappadocia Short Trail Startı



UNESCO Dünya Mirasları listesinde yer alan eşsiz Kapadokya yöresinin vadilerinde ve platolarında yarış deneyimi sunacak olan Salomon Cappadocia Ultra-Trail 2019’da 2.650 atlet yarışacak.



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