Şampiyonlar Ligi: Beşiktaş Portekiz'de kayıp (Sporting Lizbon-Beşiktaş maç sonucu)

Son dakika haberi! UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu dördüncü maçında Sporting Lizbon ile Beşiktaş takımları Portekiz’in başkenti Lizbon’daki Jose Alvalade Stadı’nda karşı karşıya geldi.

29. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın ceza sahasında rakibi Gonçalves'i düşürdüğü pozisyonda Rus hakem Sergei Karasev penaltı noktasını gösterdi. 31. dakikada penaltıyı kullanan Pedro Gonçalves, topu sol tarafa uzanan kaleci Ersin'in ters köşesine atarak takımını 1-0 öne geçirdi.



38. dakikada Sporting Lizbon farkı 2'ye çıkardı. Hızlı gelişen Sporting atağında Nunes'in asistiyle ceza sahasının sağ kanadında topla buluşan Gonçalves, Beşiktaş defansının hatasını iyi değerlendirerek, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 2-0



41. dakikada Portekiz ekibi 3. golünü kaydetti. Beşiktaş'ın orta sahada top kaybı sonrası kontra atakla çıkan Sporting Lizbon'da Paulinho, ceza sahasının dışında topa sert vuruşunda, yerden giden meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-0



Karşılaşmanın ilk yarısı, Portekiz ekibinin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Sporting Lizbon, 56. dakikada Pablo Sarabia ile skoru 4-0'a getirdi.

Beşiktaş'ta Josef de Souza 90. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Maçta başka gol olmayınca Sporting Lizbon sahadan 4-0 galip ayrıldı.

Gruptaki diğer maçta Ajax, deplasmanda Borussia Dortmund'u 3-1 mağlup etti.



Ajax'a galibiyeti getiren golleri 72. dakikada Dusan Tadic, 83. dakikada Sebastien Haller ve 90+3. dakikada Davy Klaassen kaydetti. Mats Hummels'in 29. dakikada doğrudan kırmızı kart gördüğü Borussia Dortmund'un tek golü ise 37. dakikada penaltıdan Marco Reus'tan geldi.



Bu sonuçla grupta 4'te 4 yapan Ajax, 12 puanla son 16 turuna çıkmayı garantiledi. Borussia Dortmund ise 6 puan ve averaj farkıyla ikinci sırada kaldı.



Grubunda oynadığı 4 maçı da kaybeden ve henüz puanı bulunmayan siyah-beyazlılar son sırada kaldı ve ilk iki şansını yitirdi.