Şampiyonlar Ligi'nde 4. oyuncu değişikliği hakkı

UEFA, Şampiyonlar Ligi kurallarında yaptığı değişiklikleri açıkladı.

Buna göre Şampiyonlar Ligi'nde uzatmalara giren karşılaşmalarda 4. oyuncu değişikliği yapılabilecek.

Yapılan bir diğer değişiklik ise Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi final maçları ve UEFA Süper Kupa maçı için maça 18 yerine 23 kişilik kadro verilecek. Böylece yedek kulübesindeki oyuncu sayısı 12'ye çıkacak.

Ayrıca artık kulüpler, ara transfer döneminde kadrolarına, herhangi bir sınırlama getirilmeksizin 3 yeni oyuncu ekleyebilecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 21.45 UYGULAMASI SONA ERDİ



Avrupa saatine göre 20.45'te başlayan Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarının santrası 21.00'de yapılacak. Grup aşamasına mahsus her hafta 4 maç, 18.55'te başlayacak. Avrupa Ligi'nde de çeyrek finale kadar oynanan karşılaşmaların başlama düdüğü, 18.55 ve 21.00'de, çeyrek finalden itibaren ise 21.00'de çalacak.

