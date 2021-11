Şampiyonlar Ligi'nde 5 takım üst tura yükseldi

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda A, B, C ve D gruplarında altı maç oynandı.



Gecenin öne çıkan maçında Manchester City, sahasında Paris Saint-Germain'i ağırladı. İngiliz ekibi, Raheem Sterling ve Gabriel Jesus'un golleriyle rakibini 2-1 mağlup etti. Fransız temsilcisinin tek golünü Kylian Mbappe kaydetti.



Bu sonuçla A Grubu'nda ilk iki sırayı alan Manchester City ve Paris Saint-Germain, son 16 turuna kalmayı garantilerdi.



B Grubu'nda daha önce liderliği garantileyen Liverpool, sahasında Porto'yu Thiago Alcantara ve Muhammed Salah'ın golleriyle 2-0 yendi.



Gruptaki diğer mücadelede ise Milan, Walter Messias'ın golüyle Atletico Madrid deplasmanından galibiyetle dönmeyi başardı.



Beşiktaş'ın yer aldığı C Grubu'nda ikincilik mücadelesi veren takımların karşı karşıya geldiği maçta Sporting Lizbon, sahasında Borussia Dortmund'u 3-1'lik skorla mağlup ederek son 16 turu biletini aldı.



D Grubu'nda ise Real Madrid, ilk maçta yenildiği Moldova temsilcisi Sheriff'i bu kez 3-0'la geçti. Puan cetvelinde ilk iki sırayı alması kesinleşen Real Madrid ve Inter, gruptan çıktı.



SONUÇLAR



A Grubu:



Manchester City (İngiltere) - Paris Saint-Germain (Fransa): 2-1



Club Brugge (Belçika) - Leipzig (Almanya): 0-5



B Grubu:



Liverpool (İngiltere) - Porto (Portekiz): 2-0



Atletico Madrid (İspanya) - Milan (İtalya): 0-1



C Grubu:



Sporting Lizbon (Portekiz) - Borussia Dortmund (Almanya): 3-1



D Grubu:



Sheriff (Moldova) - Real Madrid (İspanya): 0-3