Şampiyonlar liginde Filistin bayrağı: Maccabi Tel Aviv'e balonlu protesto

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde (GKRY), Baf FC ile İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımları arasında oynan futbol maçına Filistin protestosu damga vurdu.

Rum basınında yer alan haberlere göre, GKRY'nin Baf FC takımı ile İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımı Limasol kentindeki Alphamega Stadyumu'nda UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda karşı karşıya geldi.



Maçı, GKRY Lideri Nikos Hristodulidis de stadyumdan izliyordu.

Maç sırasında stadyumun dışından balona bağlanan bir Filistin bayrağının, seyircilerin üzerinde görüldüğü bildirildi.



GKRY polisini yaptığı açıklamaya göre, eylemi gerçekleştiren 5 kişi gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı.



Öte yandan maç, bazı seyircilerin sahaya konfeti atması ve meşaleler yakmaları üzerine kısa süre durduktan sonra devam etti.



GKRY'de Filistin yanlısı Rumlar, maç öncesi Maccabi Tel Aviv takımını istemediklerine dair bildiriler dağıtmıştı.

